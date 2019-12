Terremoto in provincia di Potenza | scossa di magnitudo 3 0

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019)indi. Il sisma di3.0 è stato registrato a Pignola. Nessun danno a persone o cose. PIGNOLA () –indinella serata di sabato 28 dicembre 2019. Ladi3.0 è stata segnalata a Pignola, città a pochi chilometri dal capoluogo lucano. Il movimento tellurico, sentito da quasi tutta la popolazione, non ha procurato particolari danni a persone o cose anche se i vigili del fuoco hanno effettuato alcuni controlli dopo le segnalazioni arrivate. L’allerta resta in tutta la zona perché stiamo parlando di un territorio altamente sismico. Nelle prossime ore ci potrebbero essere ulteriori scosse di assestamento anche se di intensità minore rispetto alla principale. DATI #RIVISTI #ML 3.0 ore 22:32 IT del 28-12-2019 a 2 km E Pignola (PZ) Prof=21Km #INGV 23683571 ...

SkyTG24 : Potenza, diverse scosse di terremoto in provincia - bianca_caimi : RT @SkyTG24: Potenza, diverse scosse di terremoto in provincia - BlitzQuotidiano : Terremoto in provincia di Potenza: scossa magnitudo 3 a Pignola -