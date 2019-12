Le ricette di Geo per le feste | facciamo cappelletti in brodo

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 29 dicembre 2019) Alessandra Bazzocchi e Roberto Casamenti da Pianetto di Galeata sono stati protagonisti della puntata di Geo in onda il 26 dicembre 2019. E la puntata è stata dedicata al! Due golosesuggerite per ledi Natale, perfette sia per il giorno di Natale che per il cenone di Capodanno. Che ne dite di iniziare con la ricetta deiin? Un grande classico davvero buonissimo, perfetto soprattutto per le sere di inverno e quindi per ledi Natale. Vediamo come si prepara questa ricetta. LA RICETTA DEIINDA GEO Ecco gli ingredienti che ci servono per 4 personePer ildi carne200 g cappello del prete o polpa di spalla200 g punta di petto200 g noce200 g campanello200 g muscolo o doppione1 pezzetto di coda a piacere1 osso con il midollo2 carote intere1 cipolla piccola steccata con 4/5 chiodi di garofano1 costa di sedano1 ...

