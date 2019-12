Incidente per Luciana Littizzetto | si è rotta rotula e polso

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Bruttoper, la famosa comica protagonista ogni settimana a Che Tempo che fa, insieme all’amico e conduttore Fabio Fazio. Sui social ha postato una foto in cui la si vede sorridente sul letto ma con il braccio e la gamba destra completamente ingessati. Questo il commento all’immagine: “E buona fine e buon principio. #nocomment #volata #perlastrada #”. Al momento non si conoscono le esatte dinamiche dell’ma dalle informazioni trapelate, lasarebbe (letteralmente) volata per strada fratturandosi. La foto ha immediatamente ricevuto un sacco di commenti dai fan, preoccupati per le condizioni della loro beniamina. In tanti le chiedono cosa sia successo precisamente, altri invece le fanno semplicemente un augurio di pronta guarigione. Da “Buona guarigione” a “Che ti è ...

Tg3web : A Torino, dopo l'ennesimo incidente con un rider tra le persone coinvolte, i fattorini che effettuano consegne a do… -