Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lunedì 30 dicembre tornerà in onda con regolarità, il, ma glisvelano che i veri colpi di scena si verificheranno nella settimana dal 6 al 10. Ciò che spiazzerà maggiormente i protagonisti della soap opera sarà il ritorno inatteso di. Il giovane, però, non tornerà a casa per un motivo piacevole, ma anzi sarà costretto a causa di un grave incidente subito. Il figlio di Clelia, invece, rischierà di essere investito da una macchina mariuscirà a salvargli la vita. La giovane moglie di Vittorio, però, accuserà un malore molto forte che la porterà a perdere i sensi.ha un incidente Glidegli episodi del, che andranno in onda dal 6 al 10, rivelano che la famiglia Cattaneo sarà spiazzata da una drastica notizia.sarò costretto a tornare a casa per un ...

KontroKulturaa : Il Paradiso delle signore spoiler al 10 gennaio: Federico sulla sedia a rotelle, Marta sviene - - elespaterlini1 : @valeria7O A te cara due versi di Paul Klee Uniti di nuovo come allora nel giardino di Dio il giorno e la notte… - Notiziedi_it : Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 6 al 10 gennaio 2020. Federico rischia di rimanere paralizzato p… -