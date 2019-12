Giappone | ritrovata barca fantasma con a bordo resti umani

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le autoritàsi hanno trovato unacon dentro cinque corpi e due teste umane. Viste le condizioni in cui sono stati ritrovati i corpi, si ipotizza che fossero in mare da parecchio tempo.Sulla costa occidentale dell’isola di Sado, in, è stataunacon asolamente. In base a quanto riportato da Bbc News online, il relitto presenta su un fianco delle scritte in coreano, ma al momento non si sa nulla di più in merito. Nel relitto sono stati rinvenuti cinque corpi e due teste umane. I, però, erano “parzialmente scheletrizzati” e per questo motivo la polizia non ha potuto dare conferma del fatto che le due teste appartengano ai corpi trovati. Visto lo stato di decomposizione dei cadaveri, si tratta quasi sicuramente di persone rimaste in mare a lungo. D’altronde non è ...

