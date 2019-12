Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme a Natale

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) La magia delha colpito ancora: complice le festività natalizie,si sono riavvicinati. L’ex coppia (i due hanno divorziato nel 2017 dopo 9 anni di matrimonio) è volataa loro figlio Nathan Falco (9 anni) alla volta di Dubai, come altri colleghi del mondo dello spettacolo, per trascorrere le feste in un clima decisamente più temperato.al momento, stando ai migliori esperti di gossip, è tornato single dopo la fine della sua relazione con la giovane Benedetta Bosi. I due sembra si siano lasciati attraverso un sms. Ma a Dubai,alla famiglia, tutto viene dimenticato. L’imprenditore ha postato sui social una foto che lo ritraee al sorridente figlio Nathan. Lo scatto è supportato da queste parole: “Buonda me Eli e Nathan Falco @real

