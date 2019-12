Benevento | Inzaghi | «Record | non semplice fare meglio di Juve e Sassuolo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le parole di Pippo, tecnico del, dopo ildi punti in Serie B raggiunto dai giallorossi 46 punti in 19 gare. Questi i numeri sensazionali deldi, che ha stabilito un nuovonella storia della Serie B. Ecco le parole del tecnico a OttoChannel. «Ieri nello spogliatoio avevo attaccato ovunque iche potevamo battere, è stato da stimolo per tutti quanti noi. Ricordo lantus di Trezeguet, Del Piero, Chiellini, Camoranesi, Nedved e Buffon: non eradi gente di questo calibro, stesso discorso per ildi Di Francesco e i 9 gol subiti dal Bologna. Noi allenatori dobbiamo essere bravi ameno danni possibile, il merito va tutto ai ragazzi che sono i protagonisti principali. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare il mio staff, di un livello superiore a questa categoria». Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 43 - Il #Benevento di Filippo Inzaghi ha raccolto 43 punti in questo campionato, record per una squadra dopo 18 gar… - Bertolca10 : Che numeri il Benevento nell'ultimo mese: settima vittoria consecutiva,18 gol fatti e due soli subiti da novembre.… - sportface2016 : Le parole di #Inzaghi dopo #BeneventoAscoli -