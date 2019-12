911 la prima stagione torna su Rai 2 in attesa della seconda

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di domenica 29 dicembre 2019) 911 lain replica su Rai 2 inin replica su Rai 2 lada 10 episodi di 911 la serie tv su una squadra di emergenza di Los Angeles (911 è il numero per le emergenze), prodotta da Ryan Murphy e arrivata alla terzae con uno spinoff in rampa di lancio. Nonostante l’impianto classico, infatti, grazie al gusto per l’eccesso di Murphy che porta a raccontare casi spesso estremi e insoliti, insieme a un cast di successo, 911 è stato un grande successo negli USA. La serie nasce con l’obbiettivo di raccontare situazioni reali e di rendere onore al prezioso lavoro che ogni giorno svolgono migliaia di operatori, anche se non sempre tutte le emergenze vanno a buon fine. Solo nel primo episodio troviamo rapine a mano armata, un neonato gettato nello scarico e il collo di una donna stretto da uno dei suoi serpenti giganti. 911 ...

