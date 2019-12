Paris vince ancora a Bormio | è primo in Coppa del Mondo

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dominikin discesa a. Il discesista italiano scala la classifica prendendosi la prima posizione indel. Bis di Dominik. Dopo la magnifica vittoria del 27 dicembre, sciatore azzurro porta a casa la seconda prova con un’altra prestazione degna di nota destinata a fare scuola e dominare i giornali e i telegiornali sportivi. Con la vittoria sulla Stelviosi porta in testa alladel. Discesa, nuova vittoria per DominikSulla Stelviosi conferma imbattibile o quasi.una volta lo sciatore è partito forte imponendo un passo difficile per tutti da mantenere. Solo Kryenbühl è riuscito a restare in scia dell’italiano piazzandosi a soli sei centesimi di secondo di ritardo.ha chiuso con un buon tempo di 1’55″37. Secondo Urs Kryenbuehl, che ha fermato il ...

ItaliaTeam_it : ANCORA DOMME! ?? Gara pazzesca, Dominik #Paris vince anche la seconda discesa a Bormio! RT senza sosta #ItaliaTeam… - SkySport : ? #UltimOra #Sci ???? Dominik #Paris vince la discesa libera di #Bormio ?? L'azzurro precede #Feuz (SUI) e #Mayer (AUT… - Eurosport_IT : Un alieno sulla Stelvio, Dominik Paris! ?? #EurosportSCI -