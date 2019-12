Massimo Boldi e Irene Veronica Fornaciari | matrimonio in vista?

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 29 dicembre 2019)ha deciso di fare le cose in grande: ha regalato un anello alla fidanzata, lasciandola letteralmente senza fiato. L’attore ammette di essere felice con lei, nonostante la grande differenza d’età. “È un pegno d’amore, questo è certo. E significa una cosa: che l’ho scelta”, aggiunge raggiantehanno una relazione da circa 4 mesi (hanno festeggiato il “mesi-versario” il 13 di dicembre 2019). I due si sono conosciuti in un momento di grande fragilità dell’attore e lei ha saputo stargli vicino e sostenerlo nei momenti bui. In una recente interrilasciata al settimanale Oggi,ha raccontato: “È un pegno d’amore, questo è certo. ...

FFacincani : @LGWsport Massimo Boldi - CorriereQ : Massimo Boldi: “Vi presento Irene, la mia compagna” -