Maltempo Toscana | le cascate a Saturnia restano inagibili per motivi di sicurezza

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) “Ledel Gorelloancora chiuse in accordo con il Genio civile e il Consorzio di bonifica, che sta eseguendo i lavori”. Lo scrive in una nota il Comune di Manciano (Grosseto) dando conto dello stato dei luoghi dopo l’ondata didi metà novembre. “Perdi” l’amministrazione comunale di Manciano “ribadisce che ledel Gorello sono ancora interdette al pubblico” e “che persiste l’ordinanza comunale considerando che all’interno dell’area c’è ancora un cantiere in cui devono essere eseguiti dei lavori rimasti fermi per le festività natalizie”. “La riapertura dellelle è prevista solo quando i lavori saranno terminati per garantire una totale. Nel frattempo – si chiude la nota – i turisti posso usufruire delle acque di Terme ...

emergenzavvf : Salvate dai #vigilidelfuoco due persone rimaste bloccate per l'esondazione di un torrente nella propria automobile… - emergenzavvf : 2.000 interventi dei #vigilidelfuoco in 36 ore per il #maltempo: 681 in Toscana, 605 nel Lazio, 566 in Campania, 10… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… -