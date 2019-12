Lutto nel mondo dello spettacolo | è morto Jerry Herman Una vita costellata di successi

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019)nel. Èil musicista statunitense. L’uomo, uno dei più famosi compositori americani, èa Miami, in Florida, lo scorso 26 dicembre ma la notizia della sua morte sta circolando in queste ore., nato a New York il 10 luglio del 1931, aveva 88 anni. La fama dideriva soprattutto da “Hello Doly” il musical andato in scena a Broadway di cuiha composto le musiche. Come detto sopra, l’uomo è venuto a mancare il 26 dicembre ma i familiari hanno dato la notizia della sua morte da poche ore.non era famoso solo per le musiche di “Hello Doly”: era anche un nome di spicco del teatro e della musica. Aveva 88 anni ed era nato a New York, il 10 luglio del 1931. L’annuncio del decesso diè stato dato nelle scorse ore dalla famiglia alla stampa americana. Basti pensare a lavori come “La cage ...

