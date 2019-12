Guardiola in versione Allegri: “Dovevamo difendere bassi e ripartire in contropiede” (Di sabato 28 dicembre 2019) I due gol di Sterling non sono bastati a Guardiola per portare alla vittoria il suo Manchester City, la squadra ha perso contro il Wolverhampton al Molineux. Il City era passato in vantaggio sul 2-0, in dieci uomini dal 12′, ma i Wolves hanno rimontato e vinto. Anche perché gli uomini di Guardiola hanno dovuto praticamente giocare tutta la partita in dieci uomini per l’espulsione di Ederson a inizio partita. Guardiola ha tolto Aguero per far entrare Bravo. Ciononostante è andato in vantaggio di due gol, poi ovviamente le energie sono progressivamente mancate. Dopo la partita, Pep Guardiola ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita. Alcune delle quali faranno sobbalzare sulle sedie i fondamentalisti del cosiddetto guardiolismo. Come al solito, il re si rivela decisamente più intelligente dei suoi adoratori. “Ottanta minuti in dieci su novanta, a questi livelli, e in ... Leggi la notizia su ilnapolista

