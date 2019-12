80 app spia sui nostri smartphone | cosa non dobbiamo sottovalutare

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 28 dicembre 2019) I dati snocciolati da Antonello Soro sono davvero allarmanti: 80 app, in media, invadono iquotidianamente. Non usa mezzi termini il Garante dei dati personali in carica dal 2012 ma pure prossimo alla fine del suo mandato: proprio per questo motivo vengono tirate le somme di quasi un decennio di nuova cultura digitale in cui molte informazioni personali sono sensibilmente messe in pericolo, senza che in molti se ne accorgano. Le appsono tra noi, è inutile negarlo. Con queste non ci si riferisce a quelle che espressamente si dichiarano tali con l'intento di carpire i movimenti e le azioni di partner, lavoratori, figli o quant'altro. Piuttosto, c'è da sottolineare come la stragrande maggioranza di applicazioni appunto, anche quelle più impensabili, richiedono l'accesso a dati sulla posizione:alquanto logica per un servizio, ad esempio, di noleggio ...

