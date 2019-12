Turchia | per la Corte Costituzionale il blocco di Wikipedia viola la libertà di

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ladellaha stabilito che la decisione del governo di bloccare l’accesso aall’intero Paese costituisce unazione delladi espressione, aprendo così la strada alla revoca del. L’autorità turca che si occupa di telecomunicazioni aveva fermato l’accesso all’enciclopedia nell’aprile 2017 a seguito del rifiuto didi rimuovere alcuni articoli in cui si accusava Ankara di aver cooperato con varie organizzazioni terroristiche nei territori siriani. Ildell’enciclopedia è stato attuato in base a una legge varata dal governo di Recep Tayyip Erdogan in nome della «sicurezza nazionale». Il fondatore di, Jimmy Wales, ha accolto con entusiasmo la sentenza, twittando: «Bentornata!», mentre Christophe Deloire, segretario generale di Reporters Sans Frontières, ha commentato: «Una sentenza molto ...

