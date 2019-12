Stankovic sull’arrivo di Kolarov alla Stella Rossa: «Nessuna possibilità» (Di venerdì 27 dicembre 2019) Kolarov non vestirà la maglia della Stella Rossa. Stankovic: «Non c’è Nessuna possibilità che possa venire» L’addio di Aleksandar Kolarov non è nei piani della Roma. Il terzino serbo si sta rivelando una pedina fondamentale nello scacchiere di Paulo Fonseca, che lo considera inamovibile almeno fino al termine della stagione. A smentire le voci di un suo possibile addio è Dejan Stankovic: «Non c’è Nessuna possibilità che possa venire alla Stella Rossa, ma le porte per lui rimangono aperte», ha dichiarato l’allenatore della Stella Rossa ai microfoni di Pink TV. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Stankovic sull’arrivo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stankovic sull’arrivo