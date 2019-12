Natale in Medio Oriente | da Alessia Marcuzzi a Giorgia Palmas feste al caldo per i vip

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Novella Toloni I personaggi famosi di casa nostra hanno scelto ildi Dubai per trascorrere l'ultima parte dell'anno, ma in molti sono sono spinti fino alle Maldive perggiare ilin famigliacon i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Sembra essere questo il motto dei personaggi famosi di casa nostra che hanno deciso di trascorrere gli ultimi giorni del 2019 all'estero. La metà preferita? Dubai. La metropoli degli Emirati Arabi Uniti è una delle destinazioni predilette dai vip, in particolare dae Georgina Rodriguez. Anche le Maldive mantengono un certo fascino e hanno conquistato Wanda Nara ed Elena Santarelli. Tutte però hanno scelto di vivere le festività in compagnia dei loro cari, mariti e figli al seguito. La conduttrice de "L'Isola dei Famosi" ha scelto, ancora una volta, Dubai per trascorrere le festività natalizie ...

diemmeti : «Migranti, l’ingiustizia li spinge in deserti e mari diventati cimiteri» - Serena83434199 : @AlexFerrari8336 Dirò per me una cosa ovvia, ma a quanto pare non così tale, chi è che ha fatto emergere il Casalin… - VFornara : RT @fam_cristiana: Dallo Yemen al Venezuela, dall'Ucraina al Burkina Faso: il mondo insanguinato delle guerre e delle tensioni nella Benedi… -