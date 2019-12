Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Nell’ambito del ricco calendario di eventi, stilato dall’amministrazione comunale di, guidata dal sindaco Gennaro Piscitelli, in collaborazione con le associazioni del territorio comunale, che ha offerto varietà di manifestazioni, per soddisfare i gusti di tutti i cittadini, arriva l’evento clou: “Brindisi 2020 in”, frutto della collaborazione tra l’assessore Pasqualina Vigliotti e le consigliere Luigia Obetto e Mara Losavio. “I giovani devono avere nel loro “paese” le attrattive e punti di incontro, senza dover spostarsi altrove, devono condividere con gli amici del loro paese gli entusiasmi e momenti di aggregazione, questo evento deve diventare “tradizione “e non limitarsi a un episodio occasionale ed unico. Dobbiamo migliorare rapporti e aspettative e guardare il nostro paese con più ...

anteprima24 : ** #Cervino si prepara a festeggiare per la prima volta il #Capodanno in #Piazza ** - ViviCampania : Cervino si prepara a festeggiare per la prima volta il Capodanno in piazza. - - andreadeluca86 : RT @vnewsita: Cervino. Il paese si prepara a festeggiare per la prima volta il Capodanno in piazza -