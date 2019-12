Brasile, cancellata corsa Uber per la mamma: capo gang tortura e uccide 4 autisti (Di venerdì 27 dicembre 2019) La polizia brasiliana che indaga sull’accaduto ha spiegato che la pista più accreditata per i 4 omicidi è proprio quella che punta alla vendetta contro i conducenti. “Il gangster ha ordinato la morte di queste persone perché sua madre aveva chiamato un’auto Uber che non è mai arrivata", ha confermato ai giornalisti anche il ​​governatore locale. Leggi la notizia su fanpage

