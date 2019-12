Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 27 dicembre 2019)to, di nuovo, l’aumento deisulle. E’ quanto annunciaper l’Italia a propositodello 0,81% previsto per il 2019, già sospeso e ora nuovamenteto. “Dando riscontro alla richiesta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - si legge in una nota di Aspi – abbiamo comunicato al Mit dire ulteriormente lasu base volontaria dell'incremento tariffario già approvato relativo all'anno 2019". Tariffe agevolate Non solo, Aspi fa sapere di essere al lavoro per “valutare soluzioni di agevolazione tariffaria all'utenza quale parziale compensazione dei disagi dovuti ai maggiori tempi di percorrenza". In sostanza, rivedere le tariffe deiin zone cosiddette critiche, dove lo scorrimento dei veicoli non è sempre facile.in zone critiche Nel corso dell'incontro tra Aspie ...

fattoquotidiano : Pedaggi, Autostrade proroga nuovamente lo stop all’aumento delle tariffe - SkyTG24 : Autostrade proroga la sospensione dell’aumento dei pedaggi - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Pedaggi, Autostrade proroga nuovamente lo stop all’aumento delle tariffe -