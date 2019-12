Alessia, uccisa 3 anni fa. Il padre: "I fondi statali? Tanto non arrivano mai" (Di venerdì 27 dicembre 2019) Francesca Bernasconi La vigilia di Natale, il compagno la uccise a coltellate. La bimba di 4 anni venne affidata al nonno. Ma dallo Stato nessun fondo: "Tanto non arrivano mai" Un Natale denso di tristezza e malinconia. Da ormai tre anni, la famiglia Partesana convive con il dolore, che diventa più vivo proprio il 24 dicembre, il giorno in cui Alessia venne uccisa dal compagno, nella loro casa di Bèe, nel comune di Verbania, dove vivevano insieme alla figlia di 4 anni. Quella sera, l'uomo, di origine argentina, aveva impugnato un coltello da cucina e si era scagliato contro la donna, colpendola con 32 coltellate. Il cugino di Alessia, Luca Partesana, fu uno dei primi a raggiungere la casa e a trovare la figlia di 4 anni della coppia: "Ricorderò sempre quel giorno del delitto- ha raccontato a Libero- quando sono entrato in camera e l'ho trovata davanti alla televisione". ... Leggi la notizia su ilgiornale

