Val di Susa | ritratto di Mussolini in un' osteria | è polemica

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Marco Della Corte Laproviene dalla hall di un'sita in Val di, la direzione si è giustificata affermando che le ideologie poliche non c'entrano nulla: è solo storia Per la seconda volta, in poche settimane, l'degli Archibugi in Val diè stata nel mirino dei social per un episodio che he generato molte polemiche. Nella hall della struttura è appeso in bella mostra unraffigurante Benito. La stessaera già stata giudicata negativamente in quanto, all'interno del menù proposto agli avventori, vi è anche un piatto dal nome molto "evocativo": la "pizza Dux". Come leggiamo dall'agenzia Ansa, a notare il quadro incriminato è stato un cliente del locale, che ha postato la sua testimonianza su Facebook. Lo scorso novembre sul sito Trip Advisor era apparso il seguente feedback negativo nei confronti dell', sita ai ...

