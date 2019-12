Luis Alberto frena | «Scudetto? Per ora dimentichiamolo»

(Di giovedì 26 dicembre 2019)vola basso quando gli viene chiesto delloalla Lazio: «Il tricolore non è un obiettivo razionale adesso» Il gioiello della Lazio,, ha parlato a Goal.com della sua strabiliante stagione. Il fantasista biancoceleste ha ancheto l’entusiasmo riguardo ad un possibile ingresso della Lazio nella lottatra Inter e Juve. INZAGHI – «È un premio a questo gruppo e al buon lavoro che la Lazio sta facendo. Il merito va a Simone Inzaghi. Siamo con lui da quasi 4 anni e praticamente siamo sempre gli stessi, ci sono stati solo piccoli cambiamenti e ci conosciamo molto bene. Va dato merito anche alla società per il grande blocco che ha saputo creare. Sappiamo che quest’anno potremmo fare il salto di qualità che stavamo aspettando».– «Non è un obiettivo razionale. Per ora dobbiamo dimenticarlo. Guardiamo partita per ...

Leggi la notizia su calcionews24

pisto_gol : Lazio-Juventus 3:1 La Lazio vince meritatamente la SuperCoppa Italiana, in vantaggio con Luis Alberto, subisce il p… - Eurosport_IT : LA SUPERCOPPA ITALIANA È DELLA LAZIO! ???? Segna Luis Alberto, pareggia Dybala, poi Lulic e Cataldi fanno 3-1: la La… - juventusfc : 16' | Lazio in vantaggio. Rete di Luis Alberto. #JuveLazio [0-1] #SupercoppaItaliana -