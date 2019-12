Le serie tv più apprezzate del 2019

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Chernobyl (HBO)The Loudest Voice (Showtime)Undone (Amazon Prime Video)Modern Love (Amazon Prime Video)After Life (Netflix)The end of the f***ing world (Netflix)SKAM Italia 3 (TimVision)Mindhunter (Netflix)The Morning Show (Apple Tv Plus)The Politician (Netflix)Gomorra 4 (Sky)Game of Thrones 8 (HBO)Pose (FX)Unbelievable (Netflix)Catch-22 (Hulu)La fantastica signora Maisel 3 (Amazon Prime Video)Fleabag 2 (Amazon Prime Video)Russian Doll (Netflix) Fosse/Verdon (FX)Big Little Lies 2 (HBO)When they see us (Netflix)Sex Education (Netflix)The Crown 3 (Netflix)Watchman (HBO)The Umbrella Academy (Netflix)The Boys (Amazon Prime Video)Stranger Things 3 (Netflix)Le storie che ci hanno appassionato, i personaggi per cui abbiamo fatto il tifo e i finali che ci hanno lasciato un vuoto incolmabile. Fedeli al mantra che la televisione abbia abbandonato il suo status di reietta per diventare ...

