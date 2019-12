Alessia Marcuzzi per Natale vola a Dubai con i figli e l’ex Inzaghi

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Vacanze di, pere il suo ex Simone: potrebbe sembrare il titolo di un cinepanettone, ma è la splendida realtà di una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Al suo fianco, in questo viaggio a 5 stelle, l’intera famiglia allargata. Perché i rapporti con l’ex fidanzato e la sua nuova moglie non sono mai stati così buoni.è da sempre un esempio di come si possa andare d’accordo anche quando un amore finisce. Alle spalle, di importanti rapporti conclusi lei ne ha due, dai quali sono nate le sue gioie più grandi, ilo Tommaso (primogenito avuto dall’ex calciatore Simone) e la piccola Mia (nata dalla storia d’amore con Francesco Facchinetti). Oggi, laè felicemente sposata con Paolo Calabresi Marconi, ma non ha mai smesso di frequentare i suoi ex. Sicuramente perché il ...

