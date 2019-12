Aggressione in discoteca a Sassari | grave 26enne accoltellato al bancone del bar

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Un giovane di ventisei anni è ricoverato in condizioni gravi in ospedale adopo essere statoda un altro giovane. L'episodio è avvenuto nella notte tra Natale e Santo Stefano in unadi Ossi, a quanto ricostruito dopo una lite aldel bar. Sul posto i carabinieri.

l_paciotti : RT @beabri: - 'Tu di qua non uscirai vivo', aggressione omofoba a #Bari - #Roma, aggressione in discoteca - #Venezia, pensano sia gay e pes… - laBARBARA73 : RT @beabri: - 'Tu di qua non uscirai vivo', aggressione omofoba a #Bari - #Roma, aggressione in discoteca - #Venezia, pensano sia gay e pes… - Matteo_Boh_ : RT @beabri: - 'Tu di qua non uscirai vivo', aggressione omofoba a #Bari - #Roma, aggressione in discoteca - #Venezia, pensano sia gay e pes… -