Portici | agguato di camorra due giorni prima di Natale | i sacerdoti | “È un anti-presepe”

(Di martedì 24 dicembre 2019) I parroci dihanno lanciato un appello alla comunità in seguito all'omicidio di Ciro D'Anna, 38 anni, ucciso ieri, 23 dicembre, in una tabaccheria di via Università. Unduedi, che ha sconvolto il comune alle porte di Napoli. Ihanno annunciato un incontro di riflessione nella chiesa di Sant'Antonio la sera del 27 dicembre.

