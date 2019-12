Pensione di reversibilità 2020 | stop in vista? Ecco la situazione

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di martedì 24 dicembre 2019)diinlaLadi, cioè quella che spetta ai superstiti, potrebbe essere cancellata da una futura riforma del sistema previdenziale secondo alcune indiscrezioni.di: revisione in arrivo? Stando a quanto appreso, a quanto pare in maniera confidenziale, da alcuni organi di stampa, nel quadro di una riforma volta al superamento della Legge Fornero, si starebbe valutando di eliminare ladi. Nello specifico, potrebbero essere introdotti nuovi requisiti per poterne usufruire, andando così a restringere la platea di beneficiari; quindi, si riserverebbe soltanto a chi ha un reddito inferiore a una determinata soglia, comunque bassa, con l’effetto di cancellarla di fatto per moltissimi altri attuali beneficiari. In pratica, ladi– con ...

avvandreani : APPLICAZIONE del GIORNO: CALCOLO PENSIONE di REVERSIBILITA' - AngeloRindone : @SIPARISipari Ho rivisto Gabriele, oggi: Come ogni anno, prima che si rompano le acque, pago la pensione integrati… - likeirisheyes : @Meinkaiser93 @LaviniaBLR se una persona muore ancora a lavoro la pensione non la prenderà mai e lo Stato si tiene… -