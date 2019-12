I video più visti su YouTube nel 2019 | nel mondo trionfa “Con Calma” di Daddy Yankee

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) È “Soldi” di Mahmood a guidare la classificadeimusicali piùsunel nostro Paese, con quasi 145.000.000 di visualizzazioni e 1.400.000 like. Al secondo posto “Una volta ancora” di Fred De Palma feat. Ana Mena con 106.000.000 di visualizzazioni e 455.000 like, medaglia di bronzo per “Per un milione” dei Boomdabash con 76.000.000 di visualizzazioni e 337.000 like. Al quarto posto in Italia c’èdi& Snow, i tormentoni estivi “Jambo” di Takagi & Ketra, OMI e Giusy Ferreri, “Mambo Salentino” di Boomdabash con Alessandra Amoroso, “Dove e Quando” di Benji & Fede, “Arrogante” di Irama, “Ostia Lido” di J-Ax e chiude la top ten “Margarita” di Elodie con Marracash. Nelle prime dieci posizioni, dunque nove sono occupate da canzoni italiane. Tra i“non musicali”uno degli aspiranti concorrenti dell’ultima ...

GiuseppeConteIT : Via libera alla #Manovra2020. In 100 giorni: meno tasse per i lavoratori, più soldi per famiglie, Comuni, vigili de… - OfficialASRoma : ?? Esultanze! ?? ?????????? Qual è stata la più bella del decennio? Vota qui - VEVO_IT : È finalmente fuori il nuovo video di @AmorosoOF per #Immobile 10+1 ed è più emozionante che mai ???? Non perdetevelo… -