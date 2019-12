“Gesù era un profugo” Studenti delle medie fanno il presepe sulla nave di un’ONG

(Di martedì 24 dicembre 2019) Glidella scuola media di Nonantola, piccolo comune di circa 15mila abitanti della provincia di Modena, hanno deciso di allestire ilsul modellino delladell'ONG Mediterranea dopo una riflessione sull'immigrazione. Salvini però non ci sta e si scaglia anche contro i ragazzini: "Non ho parole, l’ottusità di certa sinistra non rispetta niente e nessuno. Giù le mani dal Natale!".

Leggi la notizia su fanpage

