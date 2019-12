Fine vita | assolto Cappato L’umanità nella morte non è reato Strada spianata dalla

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il tribunale haMarcoe bocciato l’idea che il malato vada “protetto” contro la sua volontà. Una sentenza annunciata, quella che è stata pronunciata ieri dai giudici della Corte d’Assise di Milano, con la quale l’esponente radicale e dell’associazione Luca Coscioni è stato scagionato dall’accusa di aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, in una clinica Svizzera per l’ottenimento dell’assistenza allavolontaria.con formula piena “perché il fatto non sussiste”, dopo la sospensione per la decisone della Consulta sul. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano,requisitoria, ha spiegato che nel caso di Antoniani ricorrono tutti e quattro i requisiti indicatiConsulta che ha tracciato la via sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio. E alladell’udienza ha aggiunto: “E’ una giornata storica e un ...

marcofurfaro : Una bella notizia: Marco #Cappato assolto perché il fatto non sussiste. Grazie a Marco e alla sua umanità. Ora spet… - TgLa7 : Fine vita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' - Agenzia_Ansa : #Finevita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' #ANSA -