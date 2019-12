Cede una grata | 63enne precipita per un metro e mezzo

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019)unaa Milano: una donna di 63 anni è rimasta ferita dopo essereta nel vuoto. L’incidente è avvenuto in via Melchiorre Gioia mentre la donna stava camminando sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi e dovranno ora chiarire i motivi per cui laha improvvisamente ceduto sotto i piedi dell’ignara passante.una: ferita unaLa donna è caduta per une ha riportato diverse ferite. L’allarme è scattato immediatamente grazie ad alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica: i sanitari si sono occupati di prestare le prime cure alla donna e l’hanno trasportata in ospedale in codice giallo a Fatebenfratelli di Milano. Le sue condizioni sarebbero ...

