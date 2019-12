Auto incendiata a Pordenone | trovata morta nel fiume Meduna la proprietaria 37enne

(Di martedì 24 dicembre 2019) È statala donna di 37 anni scomparsa nei giorni scorsi dopo che la suaera stata. Il suo corpo esanime è stato individuato in una golena delsul lato sinistro del, in località appena a Sud del Nuovo Ponte Giulio (SP 19). In corso le operazioni di recupero della salma.

Leggi la notizia su fanpage

Adnkronos : #Pordenone, trovata morta proprietaria dell'auto incendiata - LPalmisano : RT @avvisopubblico: Incendiata l’auto di Paolo Borea, presidente del Consiglio comunale di Orta Nova (Fg). Il comunicato di Avviso Pubblico… - PierpaoloRomani : RT @avvisopubblico: Incendiata l’auto di Paolo Borea, presidente del Consiglio comunale di Orta Nova (Fg). Il comunicato di Avviso Pubblico… -