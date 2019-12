Vibo,Libera: passeggiata per la libertà

Martedì 24 alle 10 aValentia da piazza San Leoluca, partirà ladella, organizzata dall' associazione antimafiaper giungere al Comando dei carabinieri. "Un modo per mostrare il volto di una comunità che, piena di speranza, ha voglia di rialzarsi" scrive, "un modo per rendere omaggio alle donne ed agli uomini in divisa che, con abnegazione e massima dedizione, ogni giorno sono in trincea".La politica? "Faccia della legalità non banderuole ma etica del fare e vocazione dell'essere".(Di lunedì 23 dicembre 2019)