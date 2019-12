Omicidio Jamal Khashoggi | cinque condanne a morte

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019)persone condannate aper l’del giornalista. Altre tre hanno ricevuto una condanna a 24 anni di carcere.persone sono state condannate a. La notizia arriva direttamente dalla Procura di Riad, che ha fatto sapere inoltre che altre tre persone hanno ricevuto una condanna a ventiquattro anni di carcere.Khahoggi,La Procura di Riad ha annunciatoe trea ventiquattro anni di carcere per l’di, ucciso nel consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre 2018. Non incriminato e rilasciato Saud al Qahtani Fa discutere e divide l’opinione pubblica il fatto che le autorità abbiano rialsciato Saud al-Qahtani. Non è stato infatti possibile incriminare presunto assistente di bin Salman. Le prove contro di ...

