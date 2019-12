Oltre 150 segnalazioni ai vigili del fuoco | ancora interventi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – A seguito delle avverse condizioni meteo che hanno colpito il territorio della Provincia del Sannio, innumerevoli sono state le richieste di soccorso pervenute alla sala operativa del 115, in particolare, nelle ultime 24 ore ideldi Benevento hanno effettuato circa 150di soccorso tecnico urgente. Si segnala il salvataggio di una intera famiglia nel comune di Puglianello, a seguito dello straripamento del fiume Volturno, da parte della squadra SAF (SPELEO ALPINO FLUVIALE), innumerevoli tagli di alberi caduti sulla sede stradale o sulle linee elettriche, supporto alle squadre ENEL, alimentazione sussidiaria di energia elettrica a fabbricati con apparecchiature salvavita, mediante l’utilizzo di gruppi elettrogeni in dotazione,per caduta tegole o tabelloni pubblicitari. Per dare riscontro ...

anteprima24 : ** Oltre 150 segnalazioni ai vigili del fuoco: salvata una famiglia a Puglianello ** - lavocedialba : Terminate le operazioni di soccorso dopo la tormenta a Rucas di Bagnolo Piemonte: garantita assistenza ad oltre 150… - TargatoCN : Terminate le operazioni di soccorso dopo la tormenta a Rucas di Bagnolo Piemonte: garantita assistenza ad oltre 150… -