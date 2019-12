La playlist di Natale perfetta per baciarsi sotto il vischio

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 23 dicembre 2019)con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. Oltre a famiglia e amici, lo spirito natalizio è da condividere con la propria dolce metà, magariilche aspetta solo un bacio per chiudere il 2019. Ecco la più romanticadicon cui poter creare una dolcissima atmosfera con il proprio amore. LadiperilLast Christmas – Wham! Ritorno in auge per Last Christmas degli Wham!, datata 1984: la canzone, mai passata di moda, è stata scelta per l’omonimo film con Emilia Clarke (Daenerys di Game of Thrones) uscito in questi giorni. Lo storico pezzo natalizio di George Michael e Andrew Ridgeley fu scritto dal primo in un pomeriggio in cui Andrew stava guardando la partita di calcio con suo padre. La canzone è talmente famosa che è stato addirittura inventato lo #Whamaggeddon. Nel periodo natalizio i giocatori ...

radiokisskiss : L'unica playlist con TUTTA la musica più bella del tuo Natale ???? Scoprila qui ?? - fabiociminiera : RT @ArtRadiost: Questa settimana ascolteremo cinque puntate già trasmesse nel corso degli ultimi mesi: si comincia con... - ArtRadiost : Questa settimana ascolteremo cinque puntate già trasmesse nel corso degli ultimi mesi: si comincia con...… -