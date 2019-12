La classifica delle peggiori password del 2019 | vince ancora 123456

Leggi la notizia su newsmondo

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Come ogni anno in questo periodo, Splashdata pubblica la. Nelregna. Malgrado qualsiasi tentativo da parte di appassionati ed esperti di spiegare quanto è importante la sicurezza, le persone usanolepossibili. A dimostrarlo, come ogni anno da quasi un decennio, Splashdata che a fine anno pubblica la suache le persone usano. Come è realizzata la listadi Splashdata Splashdata, che in realtà è il vecchio nome di TeamsID, si occupa di sicurezza da molti anni; ladel mondo è ottenuta in modo molto semplice, raccogliendo gli elenchi pubblici dirubate e mettendo a confronto quelle più comuni. fonte foto copertina: pixabay.com/it/photos/calcolatore-virus-hacker-4282377/ I vincitori di questa ...

federicocasotti : Dimentichiamoci i nomi delle squadre per un attimo. Quando si affrontano una squadra che gioca a memoria, miglior… - juventusfc : Un solo numero: 647. @GianluigiBuffon ha appena raggiunto Paolo Maldini in vetta alla classifica delle presenze in… - sole24ore : #Milano si conferma in vetta alla classifica sulla Qualità della Vita #qdv2019 del @sole24ore che fotografa il bene… -