Guidolin elogia Gattuso: «Napoli, è l’inizio di una nuova stagione» (Di martedì 24 dicembre 2019) Guidolin ha elogiato l’operato di Gattuso sulla panchina del Napoli dopo la vittoria ottenuta in casa del Sassuolo Francesco Guidolin ha elogiato il Napoli di Gennaro Gattuso dopo la vittoria conquistata in pieno recupero contro il Sassuolo: «Le vittorie fanno sempre molto bene, tutte le vittorie. Poi quelle ottenuto sul filo di lana hanno un sapore ancor più particolare. E poi andare in vacanza dopo un bel risultato è bello». «Mi auguro per il Napoli che sia l’inizio di una nuova stagione. La squadra è forte, Gattuso ha dimostrato di essere un allenatore con idee e coraggio, oltre a temperamento e capacità di guida della squadra», ha concluso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Leggi su Calcionews24.com

