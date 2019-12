Genova | auto investe ragazza 20enne all’altezza del Ponte Morandi Ricoverata in codice

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 23 dicembre 2019) I fatti sono avvenuti intorno alle 17.30 nel quartiere genovese di Sampierdarena. La giovane è stata trasportata inrosso all'ospedale Villa Scassi: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale per ricostruire la dinamica.

genova_rosario : l'Auto che rende - AIMEPaolo : Comune di Genova SPAZZAMENTO MECCANIZZATO occorre rimuovere auto/moto il 24/12/2019 dalle 07:00 alle 12:00 in CORSO… - drubald : RT @GenovaOn: Maltempo, frana sull’Aurelia a Chiavari: auto coinvolta, una donna in codice giallo -