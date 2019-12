Fiorentina Roma | non bastano le progressioni di Castrovilli

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è tra le poche note liete delle ultime settimane della. Le sue conduzioni palla al piede sono notevoli Le difficoltà dellasi sono tradotte con l’esonero di Montella. Tra i molti problemi, una certa sterilità offensiva negli ultimi metri contro difese schierate, con l’infortunio di Ribery che ha inciso parecchio in negativo. In queste ultime disastrose settimane,è stata una delle poche note liete della. Si tratta di uno di centrocampisti più dinamici del campionato e che completa il maggior numero di dribbling. Si è visto anche contro la, le suepalla al piede hanno messo in grossa difficoltà i rivali. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Poker alla #Fiorentina, allenamenti sold out e tifosi entusiasti, a #Roma si torna a sognare: 'È l'anno buono?'… - pisto_gol : Daniele Adani”La Roma gira palla da sx a dx per far “muovere” la difesa della Fiorentina...a proposito del possesso… - OfficialASRoma : ???? Diego Perotti ha segnato in tre delle ultime quattro partite contro la Fiorentina in Serie A Altre curiosità in… -