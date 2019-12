Dj Fabo | Cappato assolto ma in lutto per la madre

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La strada tracciata dalla Consulta era nitida. I giudici della Corte d'Assise di Milano l'hanno seguita, dopo una breve camera di consiglio, assolvendo Marco'perche' il fatto non sussiste' dall'accusa di 'aiuto al suicidio' per avere accompagnato nel 2017 Fabiano Antoniani, cieco e tetraplegico dopo un incidente, a morire in una clinica svizzera a Zurigo. "Una data storica - esulta il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano - perche' la decisione della Corte realizza pienamente il significato dell'articolo 2 della Costituzione che mette l'uomo al centro della vita sociale e non lo Stato". Per il leader dell'associazione 'Luca Coscioni' e' pero' anche un giorno di profondo dolore: proprio durante l'intervento dei suoi avvocati, e' arrivata la notizia della morte della, ricoverata da giorni in ospedale a Milano. Breve sospensione dell'udienza, con un lungo abbraccio tra ...

