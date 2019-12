Cilento | questa mattina nuova scossa di terremoto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È stata avvertita ai piani alti delle abitazioni ladidi magnitudo 2.8 registrata alle 12.15 in mare ad una profondità di 9 chilometri tra i centri di Agropoli e Castellabate. Il sisma è stato rilevato dall’istituto nazionale in mare ad una profondità di 9 chilometri. I residenti dei piani più alti hanno avvertito il sisma. Al momento non si registrano danni a persone o cose. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.

