Checco Zalone e le polemiche sull’immigrato di Tolo Tolo | ‘Non si può dire più nulla’

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Ancor prima dell’uscita al cinema, il nuovo film di, è stato investito dalle critiche per il singolo di lancio della pellicola, Immigrato, che a parte del pubblico è sembrato piuttosto offensivo nei confronti degli extracomunitari. Contro la canzone si è scagliata persino Heather Parisi che ha dichiarato: “L’immigrato diè un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune”. Ora l’attore e regista, vero nome Luca Medici, replica alle accuse.e la “psicosi del politicamente corretto” Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere,risponde: “Purtroppo non si puòpiù nulla. Se riproponessi certe imitazioni di dieci anni fa, tipo ...

matteosalvinimi : Adesso qualcuno a sinistra crocifigge anche Zalone nel nome del “politicamente corretto”. Roba da matti, Checco sei… - HuffPostItalia : Checco Zalone: 'Non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di 10 anni fa mi arresterebbero' - Corriere : Intervista a Checco Zalone: «Io razzista? Basta con la psicosi del politicamente corretto» -