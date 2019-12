Milan | Massara | «Cercheremo l’occasione per migliorare l’organico»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019), il direttore sportivo Rickyfa il punto sul mercato: «l’opportunità perl’organico» Il direttore sportivo del, Ricky, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando del prossimo mercato e del momento della squadra. Ecco le parole del dirigente rossonero: «Matic, Ibrahimovic e Todibo sono alcuni dei nomi che si fanno,certamente nel caso in cui ci fosse l’opportunità di coglieredi. Valuteremo insieme all’allenatore. Siamo soddisfatti del lavoro del mister, la squadra cresce». Leggi su Calcionews24.com

gilnar76 : Massara: «Molto soddisfatti del mister. Oggi difficile ma possiamo far bene» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - BitcoinItaliana : RT @SportsbookBTC: Massara: 'Milan satisfied with Pioli' - SportsbookBTC : Massara: 'Milan satisfied with Pioli' -