Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sono circa 150 glidi un, originari di Napoli, rimastidalnell’hotel Cetus a Cetara (Sa). I disagi sono legati allasulla statale 163 Amalfitana, avvenuta nel pomeriggio di ieri. Laha così bloccato gli ospiti che stavano partecipando al ricevimento. Tra loro sono presenti numerosi magistrati ed avvocati. Nella giornata di ieri, così, nessuno ha potuto lasciare l’. Soltanto intorno alle 23, sono riusciti a raggiungere l’i Vigili del Fuoco. Che hanno così aperto un varco nellaconsentendo il passaggio delle auto. Alcunialla festa di nozze sono riusciti ad abbandonare la struttura alberghiera già in nottata. L'articoloininglidi unproviene da Anteprima24.it.

emergenzavvf : Scortati a valle dai #vigilidelfuoco! Raggiunta e trasportata in zona sicura una famiglia rimasta bloccata nella pr… - SkyTG24 : Cetara, invitati di un matrimonio bloccati in albergo dopo una frana - anteprima24 : ** #Maltempo, #Frana in costiera: bloccati in albergo gli invitati di un #Matrimonio ** -