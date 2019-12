Di Maio tira dritto sulle concessioni autostradali | «Avviare il percorso per la revoca»

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Dinon arretra sulladelledemaniali. Era stata soprattutto Italia Viva nel Consiglio dei ministri di ieri – che ha dato il via libera al decreto Milleproroghe – a manifestare le proprie perplessità sui contenuti del provvedimento relativi alle. Oggi Di, con un post su Facebook, rimarca la posizione del Movimento: «Ho notato che qualcuno continua a lamentarsi della normaentrata proprio nel Milleproroghe. Che sia chiaro: bisognaunche ci porti alladelle. Non dimentichiamoci che questa gente si è arricchita con i soldi dei cittadini, dimenticandosi però di fare manutenzione a ponti e strade». Nei prossimi giorni dovranno essere sciolti gli ultimi nodi in merito al ...

piras_zia : RT @nicosardo71: Ha ragione ! Di Maio sta facendo lo scarica barile non è un comportamento da signori - PaolaSimonin : RT @nicosardo71: Ha ragione ! Di Maio sta facendo lo scarica barile non è un comportamento da signori - Stoico26356790 : RT @nicosardo71: Ha ragione ! Di Maio sta facendo lo scarica barile non è un comportamento da signori -