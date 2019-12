Udinese Cagliari | Joao Pedro è la chiave

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 21 dicembre 2019)è chiamato a fare la differenza in. Gli spazi saranno pochi per la formazione sarda Ildeve tornare alla vittoria dopo la delusione contro la Lazio. Si troveranno di fronte una squadra che fa dell’attenzione difensiva la propria forza, con un baricentro molto basso in fase di non possesso. Di conseguenza, gli elementi creativi del, daa Nainggolan, dovranno fare la differenza. Rischia di essere una partita bloccata e avara di occasioni, i giocatori di estro hanno quindi il compito di creare spazi. Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Don't miss! Solo per #JuventusMember ?????? Oggi scattano le vendite riservate per #JuveCagliari e #JuveUdinese! ??… - app_scommesse : Udinese - Cagliari alle 15:00 ? E voi su chi scommetterete? ?? #udinesecagliari #Cagliari #SerieA #SerieATIM Segui… - MarioForzan : Serie A: Udinese - Cagliari in diretta, friulani obbligati a vincere contro gli eurosardi -