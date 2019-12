Leggi la notizia su ilsole24ore

(Di sabato 21 dicembre 2019) La nuovadi, Starliner CST 100 partita per un volo test da Cape Canaveral, in Florida, 50 minuti dopo il lancio per un’anomalia del computer avvenuta dopo la separazione dal razzo lanciatore Atlas V, ha sbagliato orbita e non è riuscita ad agganciare la Stazioneinternazionale come previsto

fisco24_info : Nuovo scivolone di Boeing: la capsula spaziale esce dall’orbita: La nuova capsula spaziale di Boeing, Starliner CST… - Umbmas2 : Un' altra notte senza dormire pensando al Napoli, voglio ricordarmi di questo momento quando cambieranno le cose in… -