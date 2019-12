Monica Setta premiata | Uno Mattina in Famiglia si allunga | “Era un rischio”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 21 dicembre 2019)e Tiberio Timperi premiati dalla Rai, Unoinsidi un’ora. Lei: “Era un grosso rischio…” E’ stato AGI.it, ai cui microfoniha rilasciato un’intervista, a lanciare la notizia: visto il successo d’ascolti che l’edizione di Unoincondotta dacon Tiberio Timperi sta ottenendo fin dalla prima puntata, la Rai ha deciso dire la diretta di un’ora il sabato a partire da gennaio 2020. Dunque la giornalista e l’ex padrone di casa de La vita in diretta dopo Capodanno con le puntate di Unoindel sabato saranno in video già a partire dalle 7.00 e non più alle 8.00, per lunghe dirette come quelle domenicali (quando il programma inizia ancora prima, ossia alle 6.30). Quando la direttrice di Rai1 mi ha proposto di condurre Unoin ...

